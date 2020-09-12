Урегулировать конфликт у родственников не получилось, было возбуждено уголовное дело
60-летний житель посёлка Забайкальск Забайкальского края периодически просил родственника купить ему продуктов, давая свою карту. Обнаружив пропажу 84 тысяч рублей на карте, мужчина заявлять в полицию не стал, так как подозревал только своего родственника. Однако урегулировать конфликт у мужчины не получилось, и он обратился в полицию.
Подозреваемый был задержан. Украденные деньги он успел потратить по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье мужчина украл у родственника 80 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 12.09.2020
Урегулировать конфликт у родственников не получилось, было возбуждено уголовное дело
Происшествия, 12.09.2020
Накануне специалисты ремонтировали вышедшие из строя три подземные 6-киловольтные линии
Пенсионеров просят быть бдительными и не открывать двери незнакомцам, кем бы они не представлялись
Она была оштрафована
Ему дали условный срок
Он обманул жителя Самарской области
Авария произошла на перекрёстке улиц Жердева и Мокрова
Женщина переводила деньги десять дней
Мужчина среагировал на патруль Росгвардии
В нескольких местах Улан-Удэ провалился асфальт
Сейчас его ищут полицейские
Следователи ищут мужчину в рамках доследственной проверки
Парня задержали, когда он возвращался в город
Молодой человек отрубил голову и выбросил её на улице
Мужчина незаконно рубил лес в Буйском лесничестве