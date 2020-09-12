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В Забайкалье мужчина украл у родственника 80 тысяч

В Забайкалье мужчина украл у родственника 80 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Урегулировать конфликт у родственников не получилось, было возбуждено уголовное дело

60-летний житель посёлка Забайкальск Забайкальского края периодически просил родственника купить ему продуктов, давая свою карту. Обнаружив пропажу 84 тысяч рублей на карте, мужчина заявлять в полицию не стал, так как подозревал только своего родственника. Однако урегулировать конфликт у мужчины не получилось, и он обратился в полицию.

Подозреваемый был задержан. Украденные деньги он успел потратить по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
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