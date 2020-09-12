В Забайкалье мужчина украл у родственника 80 тысяч

Урегулировать конфликт у родственников не получилось, было возбуждено уголовное дело



60-летний житель посёлка Забайкальск Забайкальского края периодически просил родственника купить ему продуктов, давая свою карту. Обнаружив пропажу 84 тысяч рублей на карте, мужчина заявлять в полицию не стал, так как подозревал только своего родственника. Однако урегулировать конфликт у мужчины не получилось, и он обратился в полицию.



Подозреваемый был задержан. Украденные деньги он успел потратить по своему усмотрению.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

