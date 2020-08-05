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Жители Иркутской области и Забайкалья получают повышенные дозы облучения радоном

Жители Иркутской области и Забайкалья получают повышенные дозы облучения радоном
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Таковы данные Роспотребнадзора

Иркутская область вошла в число пяти регионов России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«Повышенные (в интервале от 5,0 до 10,0 мЗв) средние дозы облучения населения природными источниками ионизирующего облучения также характерны для жителей Республики Тыва (5,62 мЗв), Ставропольского (5,77 мЗв) и Забайкальского (7,35 мЗв) краёв, Еврейской автономной области (6,55 мЗв) и Иркутской области (5,38 мЗв)», — говорится в сообщении.

Кроме того, десяти регионах отмечается превышение гигиенического норматива среднегодовой эквивалентной равновесной объёмной активности (ЭРОА) радона для строящихся жилых и общественных зданий. В 20 регионах регистрируют превышения гигиенического норматива по среднегодовой ЭРОА радона в помещениях жилых и общественных зданий. Бурятия ни в один из этих списков не попала.

Справка:

Радон – это радиоактивный газ природного происхождения, который может выделяться из почвы, горных пород и строительных материалов. В зависимости от химического состава грунтов под зданием, выделение из них радона может быть значительным, а может практически отсутствовать – это особенность конкретной территории. На улице концентрация радона очень низкая из-за того, что он разбавляется атмосферным воздухом. Но в закрытых помещениях он может накапливаться.

Если территория характеризуется повышенной потенциальной радоноопасностью, содержание радона в воздухе помещений будет зависеть от конструктивных особенностей здания: наличия или отсутствия подвала, фундаментной плиты, использованных материалов, типа межэтажных перекрытий, системы вентиляции. Поэтому в зданиях, расположенных поблизости, содержание радона может значительно отличаться.

Содержание радона в воздухе помещений можно оценить только по результатам измерений. Радон не обладает ни цветом, ни запахом, ни вкусом, он не оказывает на организм никакого мгновенного раздражающего эффекта вроде першения в горле, кашля, слезотечения, головной боли и т.п.

Радон с вдыхаемым воздухом попадает в лёгкие человека. Там его радиоактивное излучение может повреждать клетки, что в дальнейшем приводит к повышению вероятности развития рака легкого. Радон является второй по значимости причиной рака легкого после табакокурения. При этом вероятность развития рака легкого в результате воздействия радона у курильщиков в 25 раз выше, чем у некурящих.

В Российской Федерации установлен норматив содержания радона в воздухе помещений, при превышении которого следует проводить защитные мероприятия. Измерить содержание радона в воздухе дома или квартиры и определить, соответствует ли оно этому нормативу, могут специальные аккредитованные лаборатории, которые есть в каждом регионе (например, Центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора).
радон Роспотребнадзор
 
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