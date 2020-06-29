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Житель Бурятии сжёг одежду и часы друга после драки

Житель Бурятии сжёг одежду и часы друга после драки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Парни подрались на берегу Байкала

27 июня в полицию города Северобайкальск поступило заявление от 18-летнего парня. Молодой человек и его 22-летний друг, встретившись вечером, решили распить спиртное. Местом для отдыха молодые люди выбрали берег Байкала.

Там между нетрезвыми парнями произошла драка. 18-летний парень покинул место отдыха, забыв про одежду и наручные часы. Его товарищ тем временем, желая насолить другу, сжёг его имущество. Ущерб составил около 5,5 тысяч рублей.

Ранее к уголовной ответственности мстительный молодой человек не привлекался, он учится в учебном заведении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Байкал умышленное уничтожение имущества
 
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