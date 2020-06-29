Парни подрались на берегу Байкала
27 июня в полицию города Северобайкальск поступило заявление от 18-летнего парня. Молодой человек и его 22-летний друг, встретившись вечером, решили распить спиртное. Местом для отдыха молодые люди выбрали берег Байкала.
Там между нетрезвыми парнями произошла драка. 18-летний парень покинул место отдыха, забыв про одежду и наручные часы. Его товарищ тем временем, желая насолить другу, сжёг его имущество. Ущерб составил около 5,5 тысяч рублей.
Ранее к уголовной ответственности мстительный молодой человек не привлекался, он учится в учебном заведении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии сжёг одежду и часы друга после драки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он сбежал с места, так как «испугался»
Парни подрались на берегу Байкала
Украденную шубу он выбросил
Эпицентр находился недалеко от посёлка Улюнхан
Виновник ДТП бросил автомобиль во дворе
ДТП произошло на Виадуке
Реальная стоимость автомобиля в 18 раз выше
ДТП произошло в центре города
Это почти половина всех возгораний за выходные
Авария произошла сегодня утром
Оставшимся без воды людям воду подвозили пожарные
Объявленный в розыск мальчик ночевал в подъезде
За сутки выявили ещё 62 больных
Столкнулись «Хонда Аккорд» и «Тойота Приус»
Битум разлился на площади 80 кв. м