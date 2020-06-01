Название посёлка Агинское переделали в оскорбляющую Путина надпись

Скандальную надпись на сопке убрали всего через пару часов
В ночь на 1 июня в Забайкальском крае неизвестные переделали выложенную камнями надпись на сопке «Агинское» в оскорбляющую Путина надпись. Об этом сегодня сообщили читинские СМИ Zab.ru, «Чита.ру», ZabNews.
Снимок этой надписи распространяют в социальных сетях и мессенджерах. На фото видно, что к фамилии «Путин» добавлено ещё одно слово, которое можно счесть его оскорблением.
«Вчера вечером ещё была старая надпись «Агинское», а сегодня утром новая. Ещё в 8.00 она была, около 9.00 её начали перекладывать, было написано «Путинкое». Сейчас надпись уже восстановлена», — цитирует «Чита.Ру» очевидца происходящего.
Издание также отмечает, что фото сопки публиковали в крупнейшем чате посёлка в Viber «Агинское 24/7», но спустя некоторое время её удалили.
Глава посёлка Агинское Андрей Дашин прокомментировал инцидент в чате «Новости городского округа» в Viber.
- Многие из нас стали очевидцами крайне неприятного и глупого инцидента по изменению надписи «Агинское» на склоне горы. Уважая право каждого на своё мнение и взгляды, хотел бы обратиться к авторам этого действия, если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, — это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш посёлок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нём. Нам вместе есть чем заниматься и куда стремиться, есть куда приложить свои силы и энергию. Давайте все вместе идти вперёд и достойно с настоящей любовью относиться к своей малой Родине, — приводятся здесь слова Дашина.
В пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа «МК в Чите» заявили, что оскорбительная надпись может быть фотомонтажом. Это же издание со ссылкой свой источник сообщило, что правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов этой оскорбительной надписи.
С апреля 2019 года в России действует закон, запрещающий публично оскорблять представителей власти через СМИ, социальные сети и иными способами, поэтому оригинал фото опубликовать невозможно.
Название посёлка Агинское переделали в оскорбляющую Путина надпись
Происшествия, Фото:
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