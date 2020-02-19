Права управления транспортными средствами они лишены через суд
В Иркутской области по искам Тайшетского межрайонного прокурора суд лишил права управления транспортными средствами девять наркоманов.
Ранее прокуратура установила, что девять местных жителей наркозависимы, но до сих пор обладают правом на управление транспортными средствами.
- В результате нарушаются права граждан на безопасное передвижение по дорогам, создаётся потенциальная угроза другим участникам дорожного движения, - сообщили в Тайшетской межрайонной прокуратуре.
В суд предъявлены административные исковые заявления, которые удовлетворены. Граждане лишены водительских прав.
В Иркутской области лишили водительских прав девять наркоманов
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