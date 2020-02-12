Следователи начали доследственную проверку
11 февраля следователи в социальных сетях выявили публикацию о том, что в больнице посёлка Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области умер малолетний ребёнок.
- Из сообщения следует, что ребёнок поступил в больницу 8 февраля с затруднённым дыханием, через несколько дней он скончался, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
По данному факту начали доследственную проверку.
В Иркутской области в поселковой больнице умер ребёнок
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