В Иркутской области в поселковой больнице умер ребёнок

Следователи начали доследственную проверку



11 февраля следователи в социальных сетях выявили публикацию о том, что в больнице посёлка Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области умер малолетний ребёнок.



- Из сообщения следует, что ребёнок поступил в больницу 8 февраля с затруднённым дыханием, через несколько дней он скончался, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



По данному факту начали доследственную проверку.





