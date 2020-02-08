В Бурятии сосед спас подростка из горящего дома. ФОТО

























Сегодня в посёлке Ильинка Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в доме. На момент прибытия пожарных была объята огнём пристроенная к жилому дому котельная, а также крыша дома. Людей внутри строения уже не было.Сосед увидел пожар, тут же сообщил об этом по телефону «101» и бросился внутрь дома, откуда и эвакуировал пятнадцатилетнего подростка. В ходе тушения пожара огнеборцы, рискуя жизнью, эвакуировали газовый баллон из горящей котельной, тем самым предотвратив взрыв.В результате пожара котельная уничтожена полностью, повреждена кровля, жилое строение закопчено изнутри по всей площади. Переход огня на основные конструкции здания пожарные не допустили. Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею мог послужить перекал трубы дымохода в котельной из-за неправильной печной разделки.- Чтобы избежать пожара по причине перекала трубы дымохода, не оставляйте топящиеся печи без присмотра! Помните, что расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции (разделка) не должно быть меньше 50 см – при установке отопительной печи необходимо выполнить это требование пожарной безопасности, - предупреждают в Республиканском агентстве ГО и ЧС.