В Забайкалье парень украл у соседа телевизор



С заявлением о краже имущества в полицию обратился 50-летний житель села Батакан Забайкальского края. Накануне мужчина приобрёл плазменный телевизор стоимостью 13 тысяч рублей. На следующий день он уехал к своим родственникам, а, вернувшись обратно, обнаружил пропажу.



Полицейские выяснили, что к краже причастен 24-летний сосед потерпевшего.



Оказалось, молодой человек накануне был в гостях у мужчины и увидел покупку. Узнав, что он уезжает, подозреваемый воспользовался ключом, оставленным в условленном месте, проник в дом и украл телевизор. В настоящее время имущество изъято и возвращено владельцу.



По факту кражи возбуждено уголовно дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

