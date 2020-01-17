В Бурятии молодая мама умерла после строгой диеты

Диета нарушила работу ферментной системы печени



Санитарная авиация доставила в республиканскую больницу имени Семашко из центральной районной больницы 24-летнюю девушку в связи с ухудшением её состояния. Девушку не удалось спасти.



- За эту пациентку мы переживали очень сильно, так как совсем молодая женщина, всего 24 года, - сообщает пресс-служба больницы имени Семашко.



Медики отмечают, что ухудшению состояния поспособствовали несколько факторов. Девушка сидела на диете, которая нарушила работу ферментной системы печени. За месяц девушка скинула 10 килограммов. Также она ранее перенесла инфекцию вирусного гепатита В.



Плюсом ко всему стало то, что девушка бесконтрольно принимала лекарственные препараты в больших количествах. В результате печень с нагрузкой не справилась.



Несмотря на интенсивное лечение, пациентка впала в кому, после чего скончалась.



- Когда поступила эта пациентка, ей был проведён комплекс мероприятий по антидотной терапии, то есть мы вводили препараты, которые обезвреживают остатки токсического вещества. Была проведена детоксикация для выведения ядов и токсических субстанций соединений из крови. К сожалению, даже такая интенсивная терапия не позволила стабилизировать её организм. Своё лечение мы сверяли с коллегами ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантации и искусственных органов имени академика Шумакова», - уточняют в РКБ имени Семашко.



Ведущие специалисты по пересадке печени оказали значительную помощь. Бурятские медики с ними сверяли часы, назначения, диагностические и лечебные мероприятия, но пациентку не удалось спасти.



- Для жителей нашей республики хотелось бы сказать, что любое лекарство - это яд – вопрос только в дозе. Поэтому тщательнее и более взвешенно нужно относится к приёму лекарственных препаратов, и, по возможности, меньше верить рекламе и больше доверять медикам. Может, мне повезло, но я не встречал ни одного врача, который бы желал зла своим пациентам. Я думаю, что плохого доктора не посоветуют и будет лучше, если вашим здоровьем занимались вы вместе с доктором, которому доверяете, – прокомментировал заведующий ОРИТ №1 Владимир Филиппов.



Также врачи рекомендуют худеть постепенно. В неделю нужно снижать не более 300 граммов. Врачи советуют к приёму лекарственных препаратов надо относиться очень ответственно. Принимать таблетки нужно только по назначению врача, соблюдать дозировку препаратов, и не заниматься самолечением.

