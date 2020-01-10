В новогодние праздники житель Бурятии обокрал сельчанку

Он был знаком с потерпевшей и знал, как открывается дом



Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из дома в селе Новая Брянь Заиграевского района.



Преступление зарегистрировано в новогодние праздники. Неизвестный ночью проник в жилище 62-летней сельчанки и украл телевизор. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.



Подозреваемым оказался вхожий в дом хозяйки 34-летний местный житель.



По его словам, преступление он совершил под действием алкоголя. Зная, как открыть входную дверь, зашёл в помещение и, обнаружив, что знакомая спит, совершил кражу. Телевизор он планировал продать и купить на вырученные деньги спиртное.



Ранее он не судим, нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





