Он был знаком с потерпевшей и знал, как открывается дом
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из дома в селе Новая Брянь Заиграевского района.
Преступление зарегистрировано в новогодние праздники. Неизвестный ночью проник в жилище 62-летней сельчанки и украл телевизор. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался вхожий в дом хозяйки 34-летний местный житель.
По его словам, преступление он совершил под действием алкоголя. Зная, как открыть входную дверь, зашёл в помещение и, обнаружив, что знакомая спит, совершил кражу. Телевизор он планировал продать и купить на вырученные деньги спиртное.
Ранее он не судим, нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В новогодние праздники житель Бурятии обокрал сельчанку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина нигде не работает и имеет судимость
Он был знаком с потерпевшей и знал, как открывается дом
Горожанка неоднократно судима и лишена родительских прав
Жалобу подготовили адвокаты из Москвы и Санкт-Петербурга
Парень угнал мопед у 13-летнего друга
Ребёнка сбил водитель «Хонды»
Тело мужчины нашли пожарные
По словам мужчины, деньги он планировал вернуть
ДТП произошло накануне вечером
Во второй раз водитель отказался проходить медосвидетельствование
Ребёнка доставили санавиацией в детскую республиканскую клиническую больницу
С начала года были спасены 67 человек
Женщина отсудила компенсацию морального вреда у работодателя
Молодой человек неоднократно судим
Баир Цырендоржиев примет участие в конференции по вопросам религии и помощи людям