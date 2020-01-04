Без света были и многоквартирные дома, и частный сектор
Накануне, 3 января, в двух районах Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщают оперативные службы города.
В 15.20 часов в Железнодорожном районе аварийно отключился фидер на распределительной подстанции-22. Под отключение электроэнергии попали потребители частного сектора: улицы Шевченко, Тульская, Айвазовского, Боровая, Лобачевского, Сибирская, Короленко, Курганская, Подлесная; котельная ул. Шевченко, 130.
Спустя 52 минуты запитали по нормальной схеме всех потребителей, кроме ул. Подлесная, Сибирская, Курганская. Им электроэнергию восстановили в 17:50 после замены трёх предохранителей.
Общее время отключение – 2 часа 30 минут.
В 22:05 произошёл аналогичный инцидент на подстанции «Сосновая» в Октябрьском районе. Под отключение электрической энергии попали жители 14 многоквартирных домов по ул. Конечная, 1, 1а, 1б, 3, 7; ул. Боевая, 4, 6, 7, 7в, 9, 11; ул. Мокрова, 24, 28, 31; Военный комиссариат Бурятии (ул. Боевая, 7А кор.1), военный госпиталь (ул. Боевая, 5Б кор.1).
Полностью неисправность устранили в 23:30. Общее время отключения – 1 час 25 минут.
В двух районах Улан-Удэ аварийно отключали свет
Происшествия, Фото:
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