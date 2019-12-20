В Иркутске сбили мальчика, шедшего не по «зебре»

Водитель сам отвёз ребёнка в травмпункт
15 декабря водитель «Тойоты Пробокс», двигаясь по улице Якоби в Иркутск, наехал на 7-летнего мальчика, переходящего дорогу в неположенном месте.
Автомобилист доставил ребёнка в травмпункт. После он вернулся на место происшествия, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
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