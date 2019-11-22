Это, пожалуй, самый маленький срок отбывания наказания в колонии строгого режима
Приговором от 31 июля жителя Бичурского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении наркотических средств, ему назначили 160 часов обязательных работ. Но мужчина не отбывал наказание без уважительных причин и отбывать не желает, о чём письменно уведомил уголовно-исполнительную инспекцию.
Тогда суд отменил мягкий приговор, изменив его на реальное лишение свободы. Сельчанина приговорили к 20-ти дням колонии строгого режима.
При определении вида исправительного учреждения суд учёл, что по приговору 2014 года мужчина, признанный виновным в истязании, уже отбывал наказание в местах лишения свободы. В его действиях установлен рецидив преступлений.
Постановление суда вступило в законную силу и обращено к исполнению, сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.
Жителя Бурятии приговорили к 20 дням колонии строгого режима
Происшествия, Фото:
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