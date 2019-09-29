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В Улан-Удэ устанавливается личность мужчины, пострадавшего в ДТП

В Улан-Удэ устанавливается личность мужчины, пострадавшего в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария произошла сегодня ночью

Ночью 29 сентября 62-летний водитель автомобиля «Мазда Трибьют» на улице Борсоева вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и в тяжёлом состоянии был госпитализирован в БСМП. 



Полицейскими устанавливается личность пострадавшего мужчины. Его приметы: азиатской внешности, худощавого телосложения, на вид 30-35 лет.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или месте его проживания жителей просят сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99.
ДТП
 
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