В Улан-Удэ устанавливается личность мужчины, пострадавшего в ДТП

Авария произошла сегодня ночью
Ночью 29 сентября 62-летний водитель автомобиля «Мазда Трибьют» на улице Борсоева вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и в тяжёлом состоянии был госпитализирован в БСМП.
Полицейскими устанавливается личность пострадавшего мужчины. Его приметы: азиатской внешности, худощавого телосложения, на вид 30-35 лет.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или месте его проживания жителей просят сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99.
Женщина присвоила себе телефон, оставленный на прилавке предыдущей посетительницей магазина
Пациенту предстоит перенести ещё не менее 15 операций
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев в Усть-Баргузинском участковом лесничестве
Один из наездов произошёл на «зебре»
Водителя до этого уже четыре раза ловили пьяным за рулём. ВИДЕО
Накануне в дежурную часть обратилась 66-летняя жительница Тулуна
Спасатели сутки ведут поиски утонувшего
Воры разрушили стену гаража
Она получила условный срок
Пожар на промышленном объекте в Иркутске начался накануне вечером в начале одиннадцатого
Пожар произошёл этой ночью
Серию подземных толчков зарегистрировали сейсмостанции в четверг на территории Баунтовского района Бурятии
Возможно, медведь вышел к людям из-за неурожая шишки и ягоды
Улан-удэнец убил пенсионера, который не давал ему приставать к женщине
Внедорожник был угнан в Орехо-Зуево