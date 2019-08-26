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В Забайкалье 21-летний парень угнал машину

В Забайкалье 21-летний парень угнал машину
Происшествия, 
Ранее он неоднократно судим

В полицию поступило сообщение от жителя Забайкальска об угоне машины «Toyota Caldina». Владелец оставил на ночь авто во дворе своего дома, а на утро обнаружил его пропажу. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к угону ранее судимого 21-летнего местного жителя

Автомобиль обнаружен в гараже знакомого подозреваемого. Он изъят и возвращён потерпевшему в исправном состоянии.

Злоумышленник в начале августа освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи и угоны. За период нахождения на свободе он уже совершил второй угон машины, вскрывая дверные замки машин.

В настоящее время подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
угон
 
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