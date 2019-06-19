Она с черепно-мозговой травмой госпитализирована в больницу
Вечером 18 июня из санаторно-оздоровительного лагеря, расположенного на побережье озера Щучье, в сопровождении медицинского работника в районную больницу была доставлена 8-летняя девочка с травмами головы. Она выпала из окна спального корпуса. Следственный комитет по данному факту начал доследственную проверку.
По предварительным данным, девочка с начала лета проживала в санаторно-оздоровительном лагере, расположенном на территории Селенгинского района Бурятии на побережье озера Щучье. 18 июня во время сончаса она забралась на подоконник, расположенный возле её кровати в спальне, некоторое время сидела там. Но, не удержавшись, выпала наружу в окно. Его из-за жары работники лагеря оставили открытым.
- Спальня располагалась на первом этаже корпуса. Однако девочка при падении ударилась головой и получила черепно-мозговую травму. Сейчас ребёнку оказывается необходимая врачебная помощь, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия, будут выясняться вопросы о соответствии услуг, предоставляемых в лагере, требованиям безопасности для жизни и здоровья детей. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.
Девочка выпала из окна в детском лагере в Бурятии
Происшествия, Фото:
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