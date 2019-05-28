В Бурятии мужчина погиб при попытке кражи

Его тело нашли под опорой линии электропередач



Днём 27 мая водитель автомобиля вблизи от автодороги в двух километрах от посёлка Саган-Нур в Мухоршибирском районе нашёл тело. Оно лежало под опорой линии электропередач. Погибшим оказался 28-летний житель соседнего региона, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Рядом с телом покойного обнаружили монтёрские лазы (когти), при помощи которых забираются на опоры. Вверху на столбе висели кусачки. Один из проводов был перекушен. Линия находилась под напряжением.



- По предварительным данным, молодой человек погиб от удара током, либо в результате падения с высоты, когда пытался незаконно демонтировать провода линии электропередач, - сообщили в Следственном управлении.



Следователи проводят проверку, в ходе которой будет установлена точная причина смерти. Назначено судебно-медицинское исследование.



