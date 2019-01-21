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Улан-удэнец погиб из-за рухнувшего балконного ограждения

Улан-удэнец погиб из-за рухнувшего балконного ограждения
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Юноша навалился на ограждение, и оно разрушилось

20 января ночью у одного из домов по улице Шумяцкого Улан-Удэ было обнаружено тело 19-летнего молодого человека. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Бурятии проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в доме, рядом с которым обнаружено тело юноши, на девятом этаже проживает девушка. 19 января вечером, пока родителей не было дома, она позвала в гости трёх подруг и трёх знакомых парней. 

Молодые люди принялись употреблять алкоголь. Около трёх часов ночи, их компания вышла на балкон, чтобы покурить. Там один из молодых людей решил обнять стоявшую рядом девушку. Но они не удержались на ногах и упали.

- При падении юноша навалился на ограждение балкона, выполненное из металлического профилированного листа. Под тяжестью его тела ограждение разрушилось, молодой человек погиб, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии. 

 
В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Следствием также будут проанализированы все несчастные случаи, связанные с гибелью людей с балконов из-за разрушения ограждений в силу их непрочности. 

После чего будет решён вопрос о внесении в органы строительного надзора соответствующего представления. 

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