В Бурятии произошёл пожар в кафе



За прошедшие сутки на территории Бурятии пожарные потушили шесть возгораний. По предварительным данным, причиной трёх из них стало нарушение правил пожарной безопасности при топлении печей.



17 января пожарные потушили возгорание неиспользуемого здания кафе в Нижних Тальцах Заиграевского района. На момент прибытия первого подразделения из-под крыши кафе шёл дым.



В результате пожара сгорело потолочное перекрытие здания на площади 15 квадратных метров.



В половине второго дня на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании надворных построек на улице Жамцарано в Октябрьском районе Улан-Удэ. В результате пожара сгорели надворные постройки на площади 18 квадратных метров.



Вечером того же дня загорелся частный жилой дом на улице Музейная в Железнодорожном районе Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения горела кровля дома.



Жители эвакуировались самостоятельно. В результате пожара сгорела кровля дома на площади 3 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Бурятии.

