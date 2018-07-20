Жительница Бурятии, обороняясь, убила мужчину

Происшествия, Фото: из архива

Она утверждает, что была вынуждена с помощью ножа защищать свою жизнь



19 июля вечером в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии на станцию скорой медицинской помощи поступил сигнал о том, что в одном из домов умирает мужчина. Во дворе дома врачи обнаружили раненого 46-летнего мужчину с колото-резанным ранением груди. По пути в больницу мужчина скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



По подозрению была задержана 35-летняя односельчанка покойного мужчины, с которым в компании распивала спиртное, а затем поссорилась и подралась. Во время допроса женщина настаивала, что оборонялась от напавшего собутыльника и была вынуждена с помощью ножа защищать свою жизнь.



Следствию предстоит досконально проверить её показания и установить полную картину происшествия.



Вечером 18 июля женщина веселилась в местном кафе с компанией приятелей. Позднее их пригласил в гости односельчанин, который предложил продолжить застолье у него во дворе дома. Среди приглашённых также оказался местный житель, с которым у женщины давно складывались неприязненные отношения. Во время застолья между ними произошла ссора, переросшая в драку.



Со слов женщины, оппонент нанёс ей несколько ударов кулаком по голове, повалил на пол, бил ногами в живот, затем схватил за волосы и начал поднимать. В этот момент она схватила с пола нож, который упал во время потасовки со стола, и им нанесла смертельный удар в грудь противника.



Затем отбросила нож и попыталась зажать руками рану умирающему мужчине.



- Из допросов других участников застолья предварительно следует, что во время потасовки женщина и мужчина находились в летней кухне одни; остальные, якобы, в этот момент разошлись по двору и занимались своими делами. Следствием выясняется, так ли это было на самом деле, и существуют ли очевидцы преступления. После происшествия все гости практически сразу покинули место преступления. Однако их личности установлены, и сейчас поочерёдно ведутся допросы и очные ставки, - уточнили пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.



