В Улан-Удэ горела квартира

Сегодня утром на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что по улице Магистральная горит квартира в доме



В результате пожара огнем повреждены вещи и мебель на балконе. Пожар ликвидирован через 20 минут после получения сообщения. На ликвидацию пожара было задействовано 7 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.



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