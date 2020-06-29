 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Июня

28 Июня

Популярное

Советник главы Бурятии о туризме: «Нужно кровь из носу не проворонить возможность»

Советник главы Бурятии о туризме: «Нужно кровь из носу не проворонить возможность»
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Советник главы Алдар Бадмаев высказал мнение о нынешнем состоянии туризма Бурятии

Советник главы Бурятии Алдар Бадмаев считает, что в настоящий момент, на фоне пандемии коронавируса, у туризма Бурятии есть уникальный шанс для развития. Однако для этого нужно разрешить сразу несколько крупных проблем, с которыми сфера туризма столкнулась «внезапно».

Как сообщал «Байкал-Daily», туроператор «TUI Россия» при поддержке Ростуризма впервые открывает прямую чартерную программу в Бурятию. За сезон федеральный оператор TUI Россия планирует отправить в Улан-Удэ более 1700 туристов.

- С июля у нас стартует туристический сезон. По факту, конечно, мы начали отдыхать уже раньше. Но именно с июля у нас начинается программа прямых чартеров из Москвы с туристами по программам одного из ведущих туроператоров России - компании TUI. Это связано с эпидемией коронавируса и ограничениями для российских туристов, введенных во многих странах. В общем нет худа без добра для нас. Казалось бы, радоваться надо, но, как «внезапно» выясняется, при всем гигантском туристическом потенциале республики (один Байкал чего стоит!) мы столкнулись с проблемой, куда размещать приезжающих туристов на том же Байкале, - пишет Алдар Бадмаев в Facebook.

Советник Алексея Цыденова объяснил, что туристов можно разместить в туркомплексе в селе Сухая, где есть «неплохая даже по международным меркам инфраструктура», в посёлке Гремячинск в «Байкальской Ривьере» и ещё в нескольких турбазах, чей потенциал, правда, «оставляет желать лучшего».

- Помимо этого, оказывается, что у нас не так много мест, реально готовых встретить серьезного туриста, имеющего опыт посещения едущих в туристическом плане регионов мира. То есть, потенциально мест красивых и в природном и историческом и в культурном плане у нас выше крыши. Не каждая страна сможет столько найти. И перспективных туристических экскурсий у нас масса. Но практически все не доведено до логической товарной формы. Или туалета нормального нет, или кафе, и т.д. и т.п. Везде чего-то не хватает, - рассуждает советник главы.

Алдар Бадмаев подчёркнул, что сейчас, когда времени «в обрез», уже ничего не сделать – остаётся только сконцентрировать усилия на ключевых точках.

- Нужно, чтобы это было в пределах досягаемости и отвечало всем нормальным МЕЖДУНАРОДНЫМ требованиям. Не размазывать и без того ограниченные ресурсы, а сфокусировать их (туристов – прим.ред) на самых приоритетных проектах, - добавил советник.

Он отметил, что музеи и театры также должны предложить интересные продукты для туристов: «Не штатные наработки, которые мало кому интересны, а то, что будет выгодно отличать нашу республику. Выделять Бурятию из огромного ряда других туристических регионов и стран».

- Сейчас нам нужно кровь из носу не проворонить эту уникальную возможность, когда внутренний туристический поток пусть даже небольшой пока, адресно завернули именно к нам. Наработаем базовый продукт, цепочку турпродуктов, а потом, если все получится, пойдем вширь. Но не наоборот. Сможем отработать с нашими туристами, в чем-то кстати даже более требовательными, чем иностранные, - легче будет освоить и международный въездной туризм, - считает Алдар Бадмаев.
туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Советник главы Бурятии о туризме: «Нужно кровь из носу не проворонить возможность»
Советник главы Бурятии о туризме: «Нужно кровь из носу не проворонить возможность»
Власть, 29.06.2020
Советник главы Алдар Бадмаев высказал мнение о нынешнем состоянии туризма Бурятии
В Бурятии создадут государственную службу языкового перевода
В Бурятии создадут государственную службу языкового перевода
Власть, 29.06.2020
Новая служба будет в том числе будет переводить законы на бурятский язык
Лидер бурятского «Яблока» вызвала Алексея Цыденова на спарринг
Лидер бурятского «Яблока» вызвала Алексея Цыденова на спарринг
Власть, 29.06.2020
Наталья Семёнова заявила, что это был бы «очень знаковый бой»
В Бурятии вскрыли нарушения закона при реализации нацпроектов
В Бурятии вскрыли нарушения закона при реализации нацпроектов
Власть, 29.06.2020
К примеру, представители управления капитального строительства приняли не полностью построенные спортзалы
В Бурятии чиновника оштрафовали за игнор обращения
В Бурятии чиновника оштрафовали за игнор обращения
Власть, 29.06.2020
Замруководителя сельской администрации привлечён к административной ответственности
В Бурятии районные чиновники выбрали не тот метод определения цены торгов
В Бурятии районные чиновники выбрали не тот метод определения цены торгов
Власть, 29.06.2020
Оштрафован заместитель руководителя администрации Курумканского района
Представители власти Бурятии голосуют по поправкам в Конституцию
Представители власти Бурятии голосуют по поправкам в Конституцию
Власть, 27.06.2020
Они призывают жителей республики также сделать свой выбор 
В Иркутской области разрабатывают законопроект о добровольчестве
В Иркутской области разрабатывают законопроект о добровольчестве
Власть, 26.06.2020
В нём будет прописан механизм взаимодействия с волонтёрами
Глава Бурятии кинул на прогиб манекен
Глава Бурятии кинул на прогиб манекен
Власть, 26.06.2020
Алексей Цыденов спонтанно показал приём
Алексей Цыденов объехал с проверкой избирательные участки
Алексей Цыденов объехал с проверкой избирательные участки
Власть, 26.06.2020
Глава проинспектировал работу участков в Иволгинском и Тарбагатайском районах
В Бурятии глава села подделал документ ради осуждённого
В Бурятии глава села подделал документ ради осуждённого
Власть, 26.06.2020
Вновь «отличился» Джидинский район, где в очередной раз выявили махинацию среди руководящих лиц  
Минэкономики Бурятии просит три миллиона на кадровый аудит
Минэкономики Бурятии просит три миллиона на кадровый аудит
Власть, 26.06.2020
Сотрудники минэкономики уходят домой поздно, но производительность остаётся низкой

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^