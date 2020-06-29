Советник главы Бурятии о туризме: «Нужно кровь из носу не проворонить возможность»

Как сообщал «Байкал-Daily», туроператор «TUI Россия» при поддержке Ростуризма впервые открывает прямую чартерную программу в Бурятию . За сезон федеральный оператор TUI Россия планирует отправить в Улан-Удэ более 1700 туристов.

Советник главы Бурятии Алдар Бадмаев считает, что в настоящий момент, на фоне пандемии коронавируса, у туризма Бурятии есть уникальный шанс для развития. Однако для этого нужно разрешить сразу несколько крупных проблем, с которыми сфера туризма столкнулась «внезапно».- С июля у нас стартует туристический сезон. По факту, конечно, мы начали отдыхать уже раньше. Но именно с июля у нас начинается программа прямых чартеров из Москвы с туристами по программам одного из ведущих туроператоров России - компании TUI. Это связано с эпидемией коронавируса и ограничениями для российских туристов, введенных во многих странах. В общем нет худа без добра для нас. Казалось бы, радоваться надо, но, как «внезапно» выясняется, при всем гигантском туристическом потенциале республики (один Байкал чего стоит!) мы столкнулись с проблемой, куда размещать приезжающих туристов на том же Байкале, - пишет Алдар Бадмаев в Facebook.Советник Алексея Цыденова объяснил, что туристов можно разместить в туркомплексе в селе Сухая, где есть «неплохая даже по международным меркам инфраструктура», в посёлке Гремячинск в «Байкальской Ривьере» и ещё в нескольких турбазах, чей потенциал, правда, «оставляет желать лучшего».- Помимо этого, оказывается, что у нас не так много мест, реально готовых встретить серьезного туриста, имеющего опыт посещения едущих в туристическом плане регионов мира. То есть, потенциально мест красивых и в природном и историческом и в культурном плане у нас выше крыши. Не каждая страна сможет столько найти. И перспективных туристических экскурсий у нас масса. Но практически все не доведено до логической товарной формы. Или туалета нормального нет, или кафе, и т.д. и т.п. Везде чего-то не хватает, - рассуждает советник главы.Алдар Бадмаев подчёркнул, что сейчас, когда времени «в обрез», уже ничего не сделать – остаётся только сконцентрировать усилия на ключевых точках.- Нужно, чтобы это было в пределах досягаемости и отвечало всем нормальным МЕЖДУНАРОДНЫМ требованиям. Не размазывать и без того ограниченные ресурсы, а сфокусировать их (туристов – прим.ред) на самых приоритетных проектах, - добавил советник.Он отметил, что музеи и театры также должны предложить интересные продукты для туристов: «Не штатные наработки, которые мало кому интересны, а то, что будет выгодно отличать нашу республику. Выделять Бурятию из огромного ряда других туристических регионов и стран».- Сейчас нам нужно кровь из носу не проворонить эту уникальную возможность, когда внутренний туристический поток пусть даже небольшой пока, адресно завернули именно к нам. Наработаем базовый продукт, цепочку турпродуктов, а потом, если все получится, пойдем вширь. Но не наоборот. Сможем отработать с нашими туристами, в чем-то кстати даже более требовательными, чем иностранные, - легче будет освоить и международный въездной туризм, - считает Алдар Бадмаев.