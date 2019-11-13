Школа XIX века и наследие спиртзавода: Соцпроблемы Тарбагатайского района Бурятии

Глава Бурятии побывал с рабочим визитом в Тарбагатайском районе



12 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов выезжал с рабочей поездкой в Тарбагатайский район. Первым пунктом остановки стал посёлок Николаевский. Алексей Цыденов осмотрел дом культуры, который нуждается в ремонте или же вовсе строительстве нового здания.



Культурный центр посёлка полностью сгорел в 1973 году. В 1980 году пока ещё не обанкротившийся знаменитый спиртзавод Николаевский принял решение о строительстве нового. По типовому проекту было построено здание, которое предусматривало зрительный зал и кинозал, фойе, библиотеку, кабинеты для кружков. Отапливался новый дом культуры паром от Спиртзавода.



- В 2000-х годах произошло банкротство Спиртзавода, здание стало брошенным. У него уже не было отопления, оно каменное, быстро пришло в негодность, пошла трещина по стене. Позже было построено четыре печки, которые тоже должным образом не отапливают. В зимнее время всё промерзает и постоянно тут прохладная температура, - поделилась и. о. начальника отдела культуры администрации Тарбагатайского района Татьяна Белоусова.



За ненадобностью был расформирован кинозал, его перевели сначала в тарный цех, а затем и вовсе в гараж для автомобилей. Сейчас все творческие коллективы выступают в фойе, где оборудована сцена.



- Фойе не приспособлено для больших массовых мероприятий. Здесь нет кресел, нет сцены, нет отдельного выхода на сцену. Если сюда приезжает цирк или другие коллективы, то им не удобно тут что-то проводить. Половина детей некуда посадить, смотрят стоя, - добавила Татьяна Белоусова.



Глава поселения Галина Емельнова предлагает построить новый ДК, для этого в посёлке есть свободная земля под здание.



- У нас есть площадь, которая была подготовлена под здание школы. Но под школу сейчас оформили новый участок в связи с тем, что школа будет строиться на большее количество мест. Старый участок будет предоставлен под строительство дома культуры, если такое решение будет принято, - добавила глава сельского поселения «Заводское» Галина Емельянова.



Алексей Цыденов, выслушав местных жителей, отметил, что для принятия решения необходимо провести ряд обследований.



- Нужно понять, насколько здание пригодно к ремонту. Оценить, сколько стоит его доработать и сколько будет стоить строить новое, - добавил глава Бурятии.



Далее Алексей Цыденов посетил поселковый детский сад «Солнышко». Как и дом культуры, дошкольное учреждение раньше находилось на балансе Спиртзавода, но в 2006 году было передано администрации района.



Капитальный ремонт здания проводился в 2012, 2014 и 2018 годах, но всё тщетно. Детский сад не соответствует требованиям СанПиН.



Кроме этого, проведённый технический осмотр двух зданий «Солнышка» выявил износ несущих строительных конструкций. Они не пригодны для нормальной эксплуатации. Оба помещения признаны аварийными и подлежат сносу.



- Очень ветхое здание детского сада, необходимо строительство нового. Старое уже ничему не соответствует, - рассказала «Байкал-Daily» заведующий детского сада «Солнышко» Тамара Дмитриева.



На сегодняшний день детский сад посещает 91 ребёнок, при норме в 75 детей. Ко всему прочему, имеется очередь из 12 детей.



- Принять некуда, поэтому многие родители, особенно из ДНТ, не встают даже на очередь и едут в частные сады, - добавила Тамара Дмитриева.



Алесей Цыденов посоветовал ставить всех на очередь, так как это поможет скорейшему решению вопроса о строительстве нового сада.



- Просто федеральной программы по замене ветхих зданий нет, а по ликвидации очередей – есть. Поэтому можно через очередь решить, - сказал глава Бурятии.



Новое здание требуется и для Заводской средней школы. Школа была построена полтора века назад – в 1860 году. Проведённое в 2009 году инженерное обследование показало, что здание близко к аварийному состоянию. А отдельное здание начальной школы, построенное в 1972 году, ограниченно работоспособное. Ограничения наложены и на здание спортивного зала, стены и полы поражены грибком. Ежегодный ремонт не помогает его победить.



Но и это ещё не всё. Проверка Роспотребнадзора также выявила нарушения. Площади, которыми располагает школа, не соответствуют нормам. В этом учебном году школу посещает 251 учащийся. Однако за счёт стремительно строящихся ДНТ количество школьников из года в год увеличивается. В следующем году прогнозируется 300 учащихся.



- Отсутствуют достаточные площади для учебного процесса, маленький буфет, который имеет 40 посадочных мест. У нас большая проблема подвоза учащихся с прилегающих ДНТ. Сегодня на подвозе у нас 64 учащихся. На сегодняшний день нам требуется новый автобус, - рассказала директор Заводской средней школы Ульяна Черниговская.



Чтобы хоть как-то разгрузить школу, было принято решение обучать школьников в две смены: одна смена – 197 учащихся, вторая смена – 54.



После посещения посёлка, Алексей Цыденов рассказал журналистам о дальнейшем решении проблем осмотренных объектов.



- Требуется строить новый детский сад, я это подтверждаю и новую школу надо строить. Приняли решение о том, что будем привязывать типовые проекты уже к местности. Глава поселения выделил земельные участки. В следующем году займёмся привязкой проекта и пытаться вставляться в федеральные программы, это или «Комплексное развитие сельских территорий», или «Демография». Неважно куда, в любом случае стройка нужна и мы будем этим заниматься, - подытожил глава Бурятии Алексей Цыденов.

