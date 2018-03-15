Расположенная в Туве река Урбун, где в 2013 году президент России Владимир Путин поймал двадцатикилограммовую щуку, стала местом «паломничества» жителей России и соседних стран, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме Андрея Кондрашова «Путин»
Фильм опубликован в четверг на странице Дмитрия Киселева в соцсети «Вконтакте».
- Я в этот раз говорил – давайте не будет называть место, где мы находимся, потому что то место, где когда-то была поймана реально огромная рыба — щука, туда просто паломничество было. Люди добирались туда чем можно и чем нельзя. Летели из Иркутской области, Бурятии, из Монголии, — сказал он.
Шойгу также опроверг предположения, что такой крупный улов президента был постановочной акцией.
- Для того чтобы подсаживать, в такую даль ехать не надо – вот здесь на Москва-реку сел в лодку и тебе подсаживают. Чего лететь туда, потом добираться машинами, вездеходами, рекой идти, — пошутил министр обороны.
Говоря о пойманной в Туве щуке, сам президент отметил, что это рыба, ставшая его самым крупным уловом, действительно весила 20 килограмм, сообщает РИА Новости.
- Знаю, что были сомнения по поводу веса в 20 килограмм, но её взвешивали, и я думаю, что вряд ли снизу гирьку привешивали. Правда внутри ещё была рыбина приличная, то есть щука её заглотила. Как бы там ни было, это самая большая моя гордость, потому что крупнее рыбы я больше не добывал, — рассказал Путин.
Шойгу рассказал о «паломничестве» из Бурятии к реке, где Путин поймал щуку
Власть, Фото:
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