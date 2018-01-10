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Медведев установил своим министрам «дедлайн» по строительству моста в Улан-Удэ
Власть, 10.01.2018 19:42 Фото:
Премьер-министр страны Дмитрий Медведев выдал поручение руководителям трёх российских министерств: минтранса, минфина и минэкономики, а также правительству Бурятии
Министрам Максиму Соколову, Антону Силуанову, Максиму Орешкину совместно с бурятскими властями необходимо подготовить и представить предложения по строительству нового мостового перехода через реку Уда в Улан-Удэ. Срок установлен - до 18-го февраля 2018 года.
Напомним, ранее Владимир Путин 28-го декабря утвердил перечень поручений, где говорилось о новом мосте в Улан-Удэ.
Также Дмитрий Медведев, по следам того же перечня, поручил минтруду и минэкономразвития России принять дополнительные меры по трудоустройству работников рыбохозяйственных организаций, высвободившихся в результате введения ограничения вылова и реализации омуля.
Срок – до 12 февраля, далее – один раз в полгода, сообщается на сайте кабмина РФ.
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