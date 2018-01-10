Медведев установил своим министрам «дедлайн» по строительству моста в Улан-Удэ

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Глава Бурятии поручил контролировать зимовку на фермах Власть, Глава республики Алексей Цыденов на планерном совещании 10 января поручил главам муниципальных образований взять под личный контроль прохождение зимовки сельхозживотных

Шойгу призвал Бурятию решить проблемы семей военнослужащих Власть, Глава минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание, где обсудил с главами пяти регионов вопросы социального обеспечения семей военнослужащих

Минстрой Бурятии: Праздники прошли без аварий в сфере ЖКХ Власть, В Бурятии новогодние праздники прошли без аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса. Об этом сегодня на планерном совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова сообщил министр строительства и модернизации ЖКК Николай Рузавин

Чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту Власть, В обновленных рекомендациях по декларированию доходов чиновников впервые упомянуты виртуальные валюты

Власти не зарегистрировали ни одного рыбака, пострадавшего от запрета на ловлю омуля на Байкале Власть, В министерство труда и занятости Иркутской области не поступало информации о ликвидации рыбопромысловых предприятий или планируемом увольнении их работников, а также тех, у кого есть квоты, сообщает областное правительство

Новую вёртолетную площадку построят в Улан-Удэ до 2020 года Власть, Власти Бурятии планируют до 2020 года построить вертолетную площадку для санитарной авиации в Улан-Удэ, в местности Верхняя Березовка, сообщили во вторник ТАСС в республиканском минздраве

Три рейса из Улан-Удэ вошли в список субсидируемых в 2018 году Власть, Один из них – новый рейс до Хабаровска – будет выполнять авиакомпания «Якутия» с 10 января