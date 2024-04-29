В Улан-Удэ военного по-крупному оштрафовали за липовые права

Ему придётся раскошелиться на 60 тысяч рублей



В апреле перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).



Началось всё в июле, когда мужчина приобрёл фальшивое водительское удостоверение на своё имя. Ефрейтор хранил его у себя и «попался», предъявив липовые права сотрудникам ГИБДД при проверке документов. В итоге военнослужащего признали виновным и назначили ему наказание – штраф размером в 60 тысяч рублей.



