Ему придётся раскошелиться на 60 тысяч рублей
В апреле перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).
Началось всё в июле, когда мужчина приобрёл фальшивое водительское удостоверение на своё имя. Ефрейтор хранил его у себя и «попался», предъявив липовые права сотрудникам ГИБДД при проверке документов. В итоге военнослужащего признали виновным и назначили ему наказание – штраф размером в 60 тысяч рублей.
В Улан-Удэ военного по-крупному оштрафовали за липовые права
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