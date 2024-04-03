Чирлидерши Бурятии выиграли всероссийские соревнования

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсменки победили в дисциплине «чирлидинг-стант»



Всероссийские соревнования по чир спорту прошли с 29 по 31 марта в Южно-Сахалинске. В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 26 регионов страны.



Команда от Бурятии «Патриот Доминика» вернулась с победой в дисциплине «чирлидинг-стант». Спортсменки чисто, легко и с отличным темпом исполнили заявленную соревновательную программу. Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, победителями стали: Доминика Д., Мария К., Вероника Б., Виктория Г. и Светлана Д.



Чуть-чуть не хватило до призового места второй команде из Бурятии – «Стант Варя». Спортсменки заняли четвёртое место.

