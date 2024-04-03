Спортсменки победили в дисциплине «чирлидинг-стант»
Всероссийские соревнования по чир спорту прошли с 29 по 31 марта в Южно-Сахалинске. В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 26 регионов страны.
Команда от Бурятии «Патриот Доминика» вернулась с победой в дисциплине «чирлидинг-стант». Спортсменки чисто, легко и с отличным темпом исполнили заявленную соревновательную программу. Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, победителями стали: Доминика Д., Мария К., Вероника Б., Виктория Г. и Светлана Д.
Чуть-чуть не хватило до призового места второй команде из Бурятии – «Стант Варя». Спортсменки заняли четвёртое место.
Чирлидерши Бурятии выиграли всероссийские соревнования
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подрывные работы проводятся для предотвращения ледовых заторов и подтопления сёл
Юбиляр – уроженка Баргузинского района
Спортсменки победили в дисциплине «чирлидинг-стант»
Впервые им стал Северобайкальск
Местные жители заявили, что там творится «ужас»
Из них можно сделать резиновое покрытие и плитку
Эта опера о страстной любви, сжигающей всё вокруг
Компанию ей составили ещё четыре российских региона
Там обнаружили более 60 мёртвых коров, лошадей и собак
Автомобилисты заявили, что ездить по ней невозможно
Правда, ипотеки это не коснётся
На дообследование отправили семь человек
Теперь он планируется осенью
Они заявили, что торговую точку могут разграбить
Ограничения для них поддержали более половины горожан