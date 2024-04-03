По всем обращениям организованы проверки
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ Аркадий Доржиев встретился с активистами территориальных общественных самоуправлений. Также на встречу пришли начальник отдела полиции и представители городской администрации.
«С гражданами обсуждены актуальные вопросы, связанные с организацией пассажирских перевозок, содержанием дорог, вывозом твёрдых коммунальных отходов. По всем заданным вопросам участники встречи получили разъяснения», - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Кроме того, прокурор провёл личный приём граждан. По всем поступившим обращениям организованы проверки.
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ встретился с активистами ТОС
Общество, Фото:
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