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Второй день выборов президента в Бурятии проходит штатно

Второй день выборов президента в Бурятии проходит штатно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Председатель избиркома назвал населённые пункты с наибольшей активностью

16 марта голосование проходит в штатном режиме. В 8:00 все избирательные участки республики открылись. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии республики Александр Акчурин.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 15 марта явка по Бурятии составила 40,02%. Наибольшая активность отмечалась на территории Окинского и Закаменского районов - там проголосовало более 67% избиртелей. Наибольшая явка зарегистрирована в улусе Цаган-Морин Закаменского района, селе Хужир Окинского района, улусе Далахай Закаменского района - там в первый день голосования на УИКи пришли более 96% избирателей.

- Даже если в населённом пункте проголосовало уже 100% избирателей, УИКи будут работать все три дня - возможно, кто-то из незарегистрированных избирателей ещё придёт на избирательные участки. Список избирателей - это живой документ. В любой момент может прийти избиратель, который имеет право быть включённым в списки избирателей на данном участке. Он может прийти с подтверждающими документами и даже если его нет в списках, его должны в них включить. Такая ситуация, к примеру, может возникнуть, если у кого-то появилась регистрация в данном населённом пункте в ближайшие дни перед голосованием, - отметил Александр Акчурин.

Все избирательные участки работают до 20:00. 

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