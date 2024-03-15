Явка на президентских выборах в Бурятии уже составила 40%

Так завершился первый день голосования из трёх
Явка на выборах президента России в Бурятии по итогам первого дня голосования составила 40,02%.
Среди районов наибольшей явкой отличились Окинский и Закаменский районы – там проголосовали 67% избирателей. Превысили показатель в 50% Еравнинский, Баунтовский, Курумканский, Тункинский и Селенгинский районы.
В Улан-Удэ проголосовали более 30% жителей, имеющих право голоса.
Полные показатели явки:
Баргузинский 37,65%
Баунтовский 51,20%
Бичурский 40,76%
Джидинский 41,78%
Еравнинский 52,73%
Заиграевский 38,03%
Закаменский 67,16%
Иволгинский 39,73%
Кабанский 34,63%
Кижингинский 48,17%
Курумканский 51,32%
Кяхтинский 48,06%
Муйский 34,88%
Мухоршибирский 39,92%
Окинский 67,65%
Прибайкальский 40,04%
Северо-Байкальский район 36,49%
Северобайкальск 41,13%
Селенгинский 51,06%
Тарбагатайский 33,88%
Тункинский 52,17%
Хоринский 46,33%
Улан-Удэ:
Железнодорожный 37,33%
Октябрьский 34,88%
Советский 38,24%
Первый день выборов прошёл без нарушений, на участках царила позитивная праздничная атмосфера. С самого утра наблюдались очереди за бланками голосования. Уже проголосовавшие жители активно призывают в соцсетях земляков прийти на выборы.
- Дальний Восток задаёт тренд в президентских выборах. В этом году Бурятия показывает удивительный результат по явке. А это значит, что жители нашей республики готовы отдать голос за будущее России. Кроме того, наши избиратели показали такую креативность, такая классная атмосфера на участках. Там празднично, играет музыка, люди приходят в национальных костюмах, идут семьями! – прокомментировала председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.
В Бурятии работали 810 избирательных участков. Всего в республике в списки для голосования внесено 671 975 избирателей. Во время досрочного голосования, проходившего с 1 по 14 марта, проголосовали 6202 человека.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Вячеслав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
Явка на президентских выборах в Бурятии уже составила 40%
Общество, Фото:
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