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В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке

В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Отец Владимир посетил колонию

Улан-удэнскую колонию №7 посетил настоятель Спасо-Преображенского храма села Иволгинск протоиерей Владимир Агафонов.

Отец Владимир встретился и побеседовал с осуждёнными, выслушал их проблемы и благословил.

- Священнослужитель посещает учреждение на постоянной основе, женщины ждут его с нетерпением, ведь благодаря ему многие могут исповедаться, получить ответы на свои вопросы, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
УФСИН колония религия

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