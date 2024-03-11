Отец Владимир посетил колонию
Улан-удэнскую колонию №7 посетил настоятель Спасо-Преображенского храма села Иволгинск протоиерей Владимир Агафонов.
Отец Владимир встретился и побеседовал с осуждёнными, выслушал их проблемы и благословил.
- Священнослужитель посещает учреждение на постоянной основе, женщины ждут его с нетерпением, ведь благодаря ему многие могут исповедаться, получить ответы на свои вопросы, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке
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