В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке

Отец Владимир посетил колонию



Улан-удэнскую колонию №7 посетил настоятель Спасо-Преображенского храма села Иволгинск протоиерей Владимир Агафонов.



Отец Владимир встретился и побеседовал с осуждёнными, выслушал их проблемы и благословил.



- Священнослужитель посещает учреждение на постоянной основе, женщины ждут его с нетерпением, ведь благодаря ему многие могут исповедаться, получить ответы на свои вопросы, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



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