В Бурятии будет облачно с прояснением

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местами может выпасть немного снега



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 13 февраля, по Бурятии облачно с прояснением, местами пройдёт небольшой снег. Ожидается северо-западный ветер, 6-11 м/с, в отдельных районах до 13-16 м/с, позёмок. Температура по республике днём - 8,-13, местами -14,-19.



В Улан-Удэ без осадков, днём пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура днём -11,-13.

