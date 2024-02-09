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В Улан-Удэ блокадницу наградили почётным знаком

В Улан-Удэ блокадницу наградили почётным знаком
Общество,  Фото:администрация Железнодорожного района
Нина Мусорина приехала в Бурятию в 1964 году

Вчера, 8 февраля, жительнице Железнодорожного района Улан-Удэ Нине Трифоновне Мусориной вручили почётный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Награду получила её дочь.

Нина Трифоновна родилась в селе Устье Ораниенбаумского района Ленинградской области. В семье было 5 детей, она была самой младшей. Её отец и 4 детей умерли во время блокады от голода. Остались в живых Нина Трифоновна и её мать Ольга Николаевна Гаврилова, которая рыла окопы и получала за это продуктовые карточки. Это помогало им выживать.

- В один из дней во время бомбёжки был уничтожен их дом, но Нину выбросило взрывной волной на улицу. Мимо проходил военный, подобрал её и принёс на окопы. Отдал матери, которая видела, что на дом упал снаряд. Никто не ожидал, что кто-то выжил. После этого мать с дочерью скитались по углам, а потом эвакуировались в Новосибирскую область. Далее переехали в Марийскую АССР. Нина Трифоновна долго не разговаривала. Только начала говорить в школе, куда пошла в 1948 году, окончила её в 1956-м с отличием, - сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.

После школы поступила в Йошкар-Олинский технологический техникум на специальность «техник - технолог швейного производства». В 1964 году приехала в Бурятию в село Хонхолой, вышла замуж. В 1967 году начала работать в Хонхолойской школе учителем обслуживающего труда. Проработала до 2000 года.

С 2020 года она проживает с дочерью в Улан-Удэ. У юбиляра двое детей, три внука и два правнука.
Бурятия награждение блокада Ленинграда Улан-Удэ

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