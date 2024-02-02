Жительница Бурятии через суд «выбивает» двухмиллионный долг

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось



Жительница Бурятии обратилась в Мухоршибирский районный суд, чтобы взыскать крупный долг со своей знакомой.



Летом 2020 она заняла ей 5 млн рублей с условием, что деньги получит обратно через месяц. Однако, когда срок прошёл, должница вернула только часть сумму и написала расписку.



В итоге женщина так и не торопилась выплачивать положенное. Поэтому займодавцу пришлось обратиться в суд с иском о взыскании суммы долга в размере 2 250 000 рублей.



- Заочным решением Мухоршибирского районного суда Бурятии иск удовлетворён, с П. взыскана задолженность в размере 2 250 000 рублей и расходы по уплате госпошлины, - сообщили в пресс-службе райсуда.



Решение вступило в законную силу.

