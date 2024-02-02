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Жительница Бурятии через суд «выбивает» двухмиллионный долг

Жительница Бурятии через суд «выбивает» двухмиллионный долг
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось

Жительница Бурятии обратилась в Мухоршибирский районный суд, чтобы взыскать крупный долг со своей знакомой.

Летом 2020 она заняла ей 5 млн рублей с условием, что деньги получит обратно через месяц. Однако, когда срок прошёл, должница вернула только часть сумму и написала расписку.

В итоге женщина так и не торопилась выплачивать положенное. Поэтому займодавцу пришлось обратиться в суд с иском о взыскании суммы долга в размере 2 250 000 рублей.

- Заочным решением Мухоршибирского районного суда Бурятии иск удовлетворён, с П. взыскана задолженность в размере 2 250 000 рублей и расходы по уплате госпошлины, - сообщили в пресс-службе райсуда.

Решение вступило в законную силу.
долги

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