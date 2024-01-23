В отдалённом районе Бурятии заработали ледовые переправы

Автозимники появились в Оке
На реке Ока в отдалённом Окинском районе Бурятии начали функционировать две ледовые переправы. Об их открытии сообщили накануне в группе «Ока-инфо.24/7».
Один автозимник появился в улусе Балакта, второй – в посёлке Боксон. Сооружения способны выдержать транспортные средства общей массой до 6 тонн.
На ледовых дорогах установили дорожные знаки и информационные щиты с правилами безопасности.
Автозимники появились в Оке
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