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В отдалённом районе Бурятии заработали ледовые переправы

В отдалённом районе Бурятии заработали ледовые переправы
Общество,  Фото:«Ока-инфо.24/7»
Автозимники появились в Оке

На реке Ока в отдалённом Окинском районе Бурятии начали функционировать две ледовые переправы. Об их открытии сообщили накануне в группе «Ока-инфо.24/7».

Один автозимник появился в улусе Балакта, второй – в посёлке Боксон. Сооружения способны выдержать транспортные средства общей массой до 6 тонн.

На ледовых дорогах установили дорожные знаки и информационные щиты с правилами безопасности.

Ледовые переправы Окинский район

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