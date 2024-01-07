Как изменился город Улан-Удэ за 20 лет

Строительство развязки на Центральном рынке, возведение Триумфальной арки, пони на площади Революции многое другое…
Байкал-Daily предлагает совершить увлекательное путешествие во времени, переместившись в 2004 год и пролистать фото-летопись города вплоть до наших дней. Удивительно, многие знакомые места выглядели когда-то совсем по-другому.
- Что-то, к сожалению, исчезло навсегда. Что-то стало новым символом. Центры явно сместились. Уютный когда-то облик старого города стремительно исчезает. Беспощадный урбан-перфекционизм уверенно побеждает. Будущее совершенно точно за очень высокими и очень прямоугольными коробками, – комментирует городские метаморфозы фотограф Сергей Тарасенко.
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