В Иркутской области больница выплатила долг по налогам в 15 млн после вмешательства прокуратуры

Главврачу внесли предостережение



В городе Бодайбо Иркутской области прокуратура выявила крупную задолженность по сборам и налогам у местной больницы. Общая сумма долга превысила 15 млн рублей.



- Установлено, что вопреки требованиям закона, администрация больницы в 2023 году не вносила своевременно плату по налогам и сборам, в связи с чем образовалась задолженность на общую сумму более 15 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



В связи с этим прокурор города внёс главному врачу больницы представление об устранении нарушений закона.



В результате принятых мер прокурорского реагирования медицинское учреждение задолженность погасило полностью.

