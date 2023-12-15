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В Иркутской области больница выплатила долг по налогам в 15 млн после вмешательства прокуратуры

В Иркутской области больница выплатила долг по налогам в 15 млн после вмешательства прокуратуры
Общество, 
Главврачу внесли предостережение

В городе Бодайбо Иркутской области прокуратура выявила крупную задолженность по сборам и налогам у местной больницы. Общая сумма долга превысила 15 млн рублей.

- Установлено, что вопреки требованиям закона, администрация больницы в 2023 году не вносила своевременно плату по налогам и сборам, в связи с чем образовалась задолженность на общую сумму более 15 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В связи с этим прокурор города внёс главному врачу больницы представление об устранении нарушений закона.

В результате принятых мер прокурорского реагирования медицинское учреждение задолженность погасило полностью. 
прокуратура долги больница

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