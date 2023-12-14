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Жители района Бурятии захотели удалёнку в школах как в Улан-Удэ

Жители района Бурятии захотели удалёнку в школах как в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако на дистант некоторых учеников в Оке переводить не собираются

На минувшей неделе Бурятию накрыли сильные морозы. Из-за этого школы в республике массово переходят на удалёнку. В столице Бурятии это сделали 52 школы. В некоторых из них дистант будет частичным.

Тем временем жители отдалённого Окинского района поинтересовались, почему на удалённое обучение, как в Улан-Удэ, не перевели среднюю школу в Орлике.

- В некоторых сёлах в районе не учатся даже с обеда. Почему Орликская учится? – поинтересовались сельчане в группе «Ока-инфо.24/7» и уточнили, что кое-где столбик термометра 14 декабря опускался до -36°С.

В СОШ сообщили, что занятия у 9-11-х классов в райцентре начинаются в 12:25. В это время за окном 34-36 градусов ниже нуля, что, мол, соответствует СанПину. 

- Кроме того, организованы подвоз и питание детей. Сегодня родители только одного ученика из 92-х не отправили его в школу, – подчеркнули в учебном заведении.
школьники школы Окинский район

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