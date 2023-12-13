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В Улан-Удэ на дистанционное обучение перевели 52 школы

В Улан-Удэ на дистанционное обучение перевели 52 школы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

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52 школы перейдут на дистанционный режим обучения с 13 по 16 декабря. Об этом сообщили в комитете по образованию мэрии Улан-Удэ. 

«Школы №43 и №51 переводят на дистант учащихся 1- 8 классов, на очной форме обучения остаются 9 - 11 классы, - отметили там. - Школа №49 переводит на дистанционное обучение те классы, в которых отменяются занятия по показателям температуры воздуха на улице».

Информацию будут направлять родителям ежедневно в 6 и в 11 часов утра.

Комитет по образованию 12 декабря направил письмо руководителям муниципальных общеобразовательных организаций о переходе с 13 по 16 декабря 2023 года на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Эти меры приняты в целях обеспечения безопасности и сохранности жизни и здоровья обучающихся в период понижения температуры наружного воздуха и непрерывности образовательного процесса.

13 декабря в столице Бурятии отменили занятия для учеников 1-4 классов - тем, кто не перешёл на дистант.

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