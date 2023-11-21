ЮНЕСКО расскажет «Историю кочевых цивилизаций»

Проект Монголии получил одобрение на сессии в Париже



Проект резолюции, предложенный Монголией, одобрен на 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходит в Париже с 7 по 22 ноября. Монголия предложила масштабный проект по созданию нового сборника ЮНЕСКО под названием «История кочевых цивилизаций». Проект направлен на то, чтобы дать миру более глубокое понимание культур и цивилизаций кочевников и их вклада в историю человечества.



Сборник, который будет создан под эгидой ЮНЕСКО и в сотрудничестве с учёными и странами-членами ЮНЕСКО, будет состоять из шести томов. Первый том планируется назвать «Кочевники в монгольской степи: колыбель кочевых империй». В ходе его обсуждения Норвегия, Кения, Венгрия, Китай, Индия, Россия, Таиланд, Уганда и Азербайджан поддержали инициативу Монголии и выразили заинтересованность в участии в этой программе и привлечении своих специалистов в команду учёных. Афганистан, Республика Корея, Казахстан, Франция и Россия поддержали проект резолюции, инициированный Монголией, и приняли участие в качестве соавторов.



- Ожидается, что сборник ЮНЕСКО «История кочевых цивилизаций» расширит представление о развитии современных обществ и, в конечном итоге, будет способствовать укреплению социальной сплочённости и межкультурному диалогу, особенно в контексте глобализации, когда происходят активные перемещения людей и культур в физической и цифровой формах. Кроме того, принимая во внимание вызовы, связанные с изменением климата и экологическими угрозами, данный сборник будет способствовать поиску решений для гармоничного сосуществования человека и природы с учётом опыта кочевников, - говорится в резолюции, принятой ЮНЕСКО.



Как сообщает новостное агентство» Монцамэ», в резолюции также отмечено, что цель ЮНЕСКО при создании этого сборника заключается в том, чтобы пересмотреть историю цивилизации кочевников, сделав акцент на научном и культурном развитии, и привлечь внимание к вкладу цивилизации кочевников в общий прогресс человечества.



- Эта весьма масштабная инициатива как никогда актуальна в контексте происходящих сегодня преобразований в обществе и перехода кочевых народов к использованию цифровых технологий, - подчёркивается в резолюции.



