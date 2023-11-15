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В селе Бурятии возобновило работу почтовое отделение

В селе Бурятии возобновило работу почтовое отделение
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Оно не работало с осени прошлого года

В Бурятии продолжаются мероприятия, направленные на возобновление работы отделений, закрытых ранее. Так, в селе Нестерово Прибайкальского района из-за отсутствия сотрудников отделение почтовой связи не работало с сентября 2022 года. Сейчас штат укомплектован. Отделение работает по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 17:00.

Вопрос угрозы закрытия отделений почтовой связи из-за оптимизации штатного расписания обсуждали и в министерстве транспорта Бурятии. В мае УФПС РБ было рекомендовано провести работу по подбору кадров на вакантные должности отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности. Так, за период август – ноябрь было открыто 7 отделений, не работавших с 2021-2022 года. Теперь ещё одно – в Нестерово.

По информации регионального управления Почты России, для решения вопроса ведётся совместная работа с главами районов и поселений по поиску кандидатов из вне, а также отбор на должности начальников отделений среди действующих операторов и почтальонов, предлагается и совмещение должностей с возможностью увеличить свой уровень дохода.

- В 2023 году в Бурятии модернизируют 21 сельское отделение почтовой связи, - сообщили в пресс-службе министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Бурятия почта Прибайкальский район

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