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В Монголии отмечают День национальной гордости

В Монголии отмечают День национальной гордости
Общество,  Фото:администрация президента Монголии
Государственный праздник является выходным днём

14 ноября, в первый день первого зимнего месяца по лунному календарю, Монголия отмечает 861-летие со дня рождения Чингисхана. Это событие объявлено государственным праздником с 2012 года и празднуется как День национальной гордости Монголии. Утром в Улан-Баторе на центральной площади имени Сухэ-Батора были подняты государственный флаг Монголии и водружён государственный символ страны – девять белых бунчуков.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», одним из главных событий сегодня является вручение высшей награды государственной награды Монголии – ордена первой степени «Чингисхан». В этом году эта высокая награда присуждена ансамблю «Морин хуур» за сохранение и популяризацию моринхуура, а также за вклад в возрождение и распространение национальной культуры. Её вручил ансамблю президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Также в своей речи на церемонии награждения глава государства поздравил народ Монголии с годовщиной со дня рождения Чингисхана.
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