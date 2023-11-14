В Монголии отмечают День национальной гордости

Общество, Фото: администрация президента Монголии

Государственный праздник является выходным днём



14 ноября, в первый день первого зимнего месяца по лунному календарю, Монголия отмечает 861-летие со дня рождения Чингисхана. Это событие объявлено государственным праздником с 2012 года и празднуется как День национальной гордости Монголии. Утром в Улан-Баторе на центральной площади имени Сухэ-Батора были подняты государственный флаг Монголии и водружён государственный символ страны – девять белых бунчуков.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», одним из главных событий сегодня является вручение высшей награды государственной награды Монголии – ордена первой степени «Чингисхан». В этом году эта высокая награда присуждена ансамблю «Морин хуур» за сохранение и популяризацию моринхуура, а также за вклад в возрождение и распространение национальной культуры. Её вручил ансамблю президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.



Также в своей речи на церемонии награждения глава государства поздравил народ Монголии с годовщиной со дня рождения Чингисхана.

