Государственный праздник является выходным днём
14 ноября, в первый день первого зимнего месяца по лунному календарю, Монголия отмечает 861-летие со дня рождения Чингисхана. Это событие объявлено государственным праздником с 2012 года и празднуется как День национальной гордости Монголии. Утром в Улан-Баторе на центральной площади имени Сухэ-Батора были подняты государственный флаг Монголии и водружён государственный символ страны – девять белых бунчуков.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», одним из главных событий сегодня является вручение высшей награды государственной награды Монголии – ордена первой степени «Чингисхан». В этом году эта высокая награда присуждена ансамблю «Морин хуур» за сохранение и популяризацию моринхуура, а также за вклад в возрождение и распространение национальной культуры. Её вручил ансамблю президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
Также в своей речи на церемонии награждения глава государства поздравил народ Монголии с годовщиной со дня рождения Чингисхана.
В Монголии отмечают День национальной гордости
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Трёхэтажный пристрой с цоколем проектируют для авиационного техникума
Москва даст республике деньги на капремонт дамбы возле БАМ
Перевозчика на исчезнувший маршрут пока ищут
Торжественная церемония состоится 17 ноября
Работы планируют закончить в этом году
Финал состоится с 16 по 20 ноября
Юниорский турнир состоялся в Чувашии
В турнире участвовали спортсмены с ПОДА и нарушением зрения
Мероприятие проводилось с целью укрепления дружественных связей между Россией, Монголией и КНР
Четыре награды – золотые
За её жизнь боролись несколько дней
Никакого вреда она не причинила
Специалисты призвали не покупать его на стихийных рынках
В столицу Бурятии туристов завлекают солнечной погодой и головой Ленина
Полицейские проверят семьи из группы риска