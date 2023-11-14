В Бурятии оштрафовали злостного уклониста

Он бегал от армии несколько призывов подряд
Недавно перед судом предстал житель Заиграевского района Бурятии, который уклонялся от военной службы. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ.
Как выяснилось, молодой человек не являлся в военкомат в течение нескольких призывных кампаний – весенней и осенней 2022-го и весенней 2023-го года, а в июле сам пришёл туда с повинной. Сельчанин игнорировал мероприятия, связанные с призывом, и не предоставил документы, подтверждающие уважительные причины неявки.
При назначении наказания служители Фемиды учли степень общественной опасности преступления, личность виновного и его положительную характеристику по месту жительства, а также смягчающие обстоятельства. В итоге ему назначили штраф размером в 30 тысяч рублей. Как сообщается на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор пока не вступил в силу.
В ближайшие дни в республике ощутимо потеплеет
Оксана Бухольцева заявила, что там её мир перевернулся
Он бегал от армии несколько призывов подряд
Их передадут в зону СВО
Церемонию открытия провели в формате телемоста
Они согласны трудиться меньше на один час
Жалоб от обвиняемых и осуждённых не поступило
Стало известно имя компании, которая займётся масштабной застройкой в центре Улан-Удэ
Он разнится с Тункой почти вдвое
Один из них уже месяц «маскируют» старым диваном
Ремонт шёл месяц
Обновление ещё одной переправы в Кяхте обойдётся в 60 с лишним миллионов
В прошлом году закупили 25 различных машин
С начала года его обнаружили почти у 180 мужчин
Местные жители заявили, что она вся покрылась льдом