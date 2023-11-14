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В Бурятии оштрафовали злостного уклониста

В Бурятии оштрафовали злостного уклониста
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он бегал от армии несколько призывов подряд

Недавно перед судом предстал житель Заиграевского района Бурятии, который уклонялся от военной службы. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ.

Как выяснилось, молодой человек не являлся в военкомат в течение нескольких призывных кампаний – весенней и осенней 2022-го и весенней 2023-го года, а в июле сам пришёл туда с повинной. Сельчанин игнорировал мероприятия, связанные с призывом, и не предоставил документы, подтверждающие уважительные причины неявки.

При назначении наказания служители Фемиды учли степень общественной опасности преступления, личность виновного и его положительную характеристику по месту жительства, а также смягчающие обстоятельства. В итоге ему назначили штраф размером в 30 тысяч рублей. Как сообщается на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор пока не вступил в силу. 
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