В Бурятии оштрафовали злостного уклониста

Он бегал от армии несколько призывов подряд







Как выяснилось, молодой человек не являлся в военкомат в течение нескольких призывных кампаний – весенней и осенней 2022-го и весенней 2023-го года, а в июле сам пришёл туда с повинной. Сельчанин игнорировал мероприятия, связанные с призывом, и не предоставил документы, подтверждающие уважительные причины неявки.



При назначении наказания служители Фемиды учли степень общественной опасности преступления, личность виновного и его положительную характеристику по месту жительства, а также смягчающие обстоятельства. В итоге ему назначили штраф размером в 30 тысяч рублей. Как сообщается на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор пока не вступил в силу.

Недавно перед судом предстал житель Заиграевского района Бурятии, который уклонялся от военной службы. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ.