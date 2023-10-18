Рейд «Должник 03» проходил в Иволгинском районе
Сотрудники филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии и Иволгинского районного отделения судебных приставов провели совместное профилактическое мероприятие «Должник 03».
- В рамках мероприятия сотрудники провели рейд, где проверили должников по исполнительным производствам. Также с ними провели профилактические беседы, в ходе которых ещё раз разъяснили условия отбывания условного наказания, последствия неисполнения возложенных судом обязанностей, нарушений общественного порядка и уклонения от возмещения ущерба, причинённого преступлением, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
По результатам проведённой профилактической работы осуждёнными погашены задолженности в размере 300 тысяч рублей.
В Бурятии должники во время рейда выплатили 300 тысяч
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