18 октября

17 октября

Популярное

В Бурятии должники во время рейда выплатили 300 тысяч

В Бурятии должники во время рейда выплатили 300 тысяч
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Рейд «Должник 03» проходил в Иволгинском районе

Сотрудники филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии и Иволгинского районного отделения судебных приставов провели совместное профилактическое мероприятие «Должник 03».

- В рамках мероприятия сотрудники провели рейд, где проверили должников по исполнительным производствам. Также с ними провели профилактические беседы, в ходе которых ещё раз разъяснили условия отбывания условного наказания, последствия неисполнения возложенных судом обязанностей, нарушений общественного порядка и уклонения от возмещения ущерба, причинённого преступлением, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

По результатам проведённой профилактической работы осуждёнными погашены задолженности в размере 300 тысяч рублей.
УФСИН долги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии должники во время рейда выплатили 300 тысяч
В Бурятии должники во время рейда выплатили 300 тысяч
Общество, 18.10.2023
Рейд «Должник 03» проходил в Иволгинском районе
Улан-Удэ примет фестиваль «Амар мэндэ»
Улан-Удэ примет фестиваль «Амар мэндэ»
Общество, 18.10.2023
Дети и подростки посоревнуются в сценических искусствах
В первом бурятском фильме-сказки появится уникальная сабля
В первом бурятском фильме-сказки появится уникальная сабля
Общество, 18.10.2023
В «Коралловых бусах» ей отвели символическую роль
В Улан-Удэ проведут международный хоккейный турнир
В Улан-Удэ проведут международный хоккейный турнир
Общество, 17.10.2023
Встретятся любительские команды
В Бурятии выберут лучших волонтёров
В Бурятии выберут лучших волонтёров
Общество, 17.10.2023
Стартовал приём заявок на конкурс «Республика добрых дел»
В Иркутск приедут звёзды любительского баскетбола
В Иркутск приедут звёзды любительского баскетбола
Общество, 17.10.2023
Город примет всероссийский матч «звёзд»
Научный центр Российской академии образования откроется на базе вуза Бурятии
Научный центр Российской академии образования откроется на базе вуза Бурятии
Общество, 17.10.2023
Будут реализованы совместные исследования и проекты в сфере наук об образовании
В микрорайонах Улан-Удэ появилось новое уличное освещение
В микрорайонах Улан-Удэ появилось новое уличное освещение
Общество, 17.10.2023
Его установили в Светлом и Забайкальском
На юге Бурятии завершается строительство дамбы
На юге Бурятии завершается строительство дамбы
Общество, 17.10.2023
Она защитит Наушки от вод Селенги
Жительница Иркутска отпраздновала столетний юбилей
Жительница Иркутска отпраздновала столетний юбилей
Общество, 17.10.2023
Труженица тыла – уроженка Качугского района
В Бурятии провели первую спартакиаду северных районов
В Бурятии провели первую спартакиаду северных районов
Общество, 17.10.2023
В командном зачёте победил город Северобайкальск

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^