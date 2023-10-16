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Опубликовано новое видео из Бурятии с конкурса «Дальний Восток - Земля приключений»

Опубликовано новое видео из Бурятии с конкурса «Дальний Восток - Земля приключений»
Общество,  Фото:скриншот с видео

«Что за красота! Если одним словом, то — Бурятия»

Организаторы всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток - Земля приключений» (12+) продолжают выкладывать поступившие работы.

«Байкал-Daily» писал, что ролики из Бурятии вошли в топ-5: о путешествиях по республике сняли 12 видео.  

Вслед за роликом о восхождении на Мунку-Сардык, появилось видео о сплаве по реке Иркут.

Участник конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» Никита Суханов отправился в свой первый сплав по горной реке Бурятии - Иркут, Тункинский район. Без резиновых сапог, знаний терминов и слаженной работы в команде.

На протяжении всего сплава команду окружала Тункинская долина, с ее громадами гор Саянского хребта. В любой момент можно было выйти на берег и пойти по бруснику или грибы — край полон природных богатств.

 «Я бывал много где, но, честное слово, в эти пейзажи влюбляюсь каждый раз по-новой, - признался путешественник. - Хотя засматриваться тоже опасно, на таком горном Иркуте нужно быть очень внимательным».

Совет от Никиты: «Обязательно берите с собой сменную одежду и резиновые сапоги до колена. Не повторяйте моих ошибок! Ну, и после любого сплава сразу планируйте перекус. Лучше даже прям на берегу на свежем воздухе. Любуясь красотами Тункинской долины... шикарно!»


ДФО туризм путешествия Дальний Восток

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