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Улан-удэнца, обвиняемого в насилии над полицейскими, оставили в СИЗО

Улан-удэнца, обвиняемого в насилии над полицейскими, оставили в СИЗО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пробудет там ещё два месяца

На минувшей неделе Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии и продлил жителю бурятской столицы срок содержания под стражей. Молодого человека оставили в СИЗО до 27 ноября.

Его обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти – оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Бурятии и сотрудников отряда специального назначения «Гром» УНК (управления по контролю за оборотом наркотиков связи) в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Принимая решение, суд принял во внимание молодой возраст улан-удэнца, положительные характеристики и то, что у него есть место жительства. Однако служители Фемиды сочли это достаточным для изменения меры пресечения на более мягкую – домашний арест или вообще для её отмены. Постановление пока не вступило в законную силу.
полицейские суд СИЗО

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