В Забайкалье отпразднуют 370-летие российской государственности

Мероприятия продлятся два дня



С 23 по 24 сентября в Чите состоятся шествие районов «Забайкалье – золотая моя колыбель» (6+) и фестиваль брендов «Наш путь» (6+). Масштабные мероприятия посвящены празднованию 370-летия российской государственности. Об этом сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на краевое ведомство.



Поучаствовать в праздничных событиях в Чите соберутся делегации всех районов Забайкалья, даже самые отдалённые. Они покажут то, чем гордятся: достижения, выдающихся людей, легенды, традиции, национальную кухню и другое.



23 сентября на стадионе «Юность» пройдёт шествие районов «Забайкалье – золотая моя колыбель». Там масштабно покажут историю развития Забайкальского края от древних времён до современности. Сопровождаться мероприятие будет выступлениями творческих коллективов и театральным представлением.



23 и 24 сентября на площади Ленина представители муниципальных округов и районов края покажут свои достижения во время фестиваля брендов «Наш путь». Там же выступят творческие коллективы, расскажут легенды и истории, накормят национальной кухней, устроят ярмарку местных товаров и другое.



Завершатся мероприятия 24 сентября концертом Ольги Кормухиной (6+) на сцене площади Ленина. В программе возможны изменения.



Возрастное ограничение: 6+.

