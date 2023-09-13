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В Забайкалье отпразднуют 370-летие российской государственности

В Забайкалье отпразднуют 370-летие российской государственности
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятия продлятся два дня

С 23 по 24 сентября в Чите состоятся шествие районов «Забайкалье – золотая моя колыбель» (6+) и фестиваль брендов «Наш путь» (6+). Масштабные мероприятия посвящены празднованию 370-летия российской государственности. Об этом сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на краевое ведомство.

Поучаствовать в праздничных событиях в Чите соберутся делегации всех районов Забайкалья, даже самые отдалённые. Они покажут то, чем гордятся: достижения, выдающихся людей, легенды, традиции, национальную кухню и другое.

23 сентября на стадионе «Юность» пройдёт шествие районов «Забайкалье – золотая моя колыбель». Там масштабно покажут историю развития Забайкальского края от древних времён до современности. Сопровождаться мероприятие будет выступлениями творческих коллективов и театральным представлением.

23 и 24 сентября на площади Ленина представители муниципальных округов и районов края покажут свои достижения во время фестиваля брендов «Наш путь». Там же выступят творческие коллективы, расскажут легенды и истории, накормят национальной кухней, устроят ярмарку местных товаров и другое.

Завершатся мероприятия 24 сентября концертом Ольги Кормухиной (6+) на сцене площади Ленина. В программе возможны изменения.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край фестиваль Праздники шествие

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