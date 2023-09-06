В Иркутске открылся международный музыкальный фестиваль

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В столице области стартовали концерты «Звёзд на Байкале»



XVIII международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» открылся 5 сентября в Иркутске. В нём примут участие более 450 музыкантов. Это звёзды классической музыки и молодые талантливые исполнители, лауреаты и призёры международных конкурсов. В рамках фестиваля в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского и в концертном зале Иркутской областной филармонии состоится 15 концертов.



Открыл фестиваль государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского. Коллектив выступил вместе с художественным руководителем фестиваля, пианистом, народным артистом России Денисом Мацуевым и скрипачом, народным артистом России Вадимом Репиным.



– Каждый концерт в рамках фестиваля станет откровением. Получилась действительно особенная программа – по насыщенности, масштабу и участникам, – отметил художественный руководитель фестиваля «Звёзды на Байкале» Денис Мацуев.



В этом году в концертах фестиваля примут участие пять оркестров. Это государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского, Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Юровского, государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под управлением Лоренца Настурика-Гершовичи и губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением Илмара Лапиньша.



Любители классической музыки смогут познакомиться с творчеством победителей и лауреатов недавно завершившегося в Москве XVII международного конкурса им. П. И. Чайковского. Среди них не только молодые российские исполнители, но и представители Беларуси, Великобритании, США, Южной Кореи. В Иркутск также приедут лауреаты и победители международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С.В. Рахманинова 2022 года и международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова 2023 года.



К 150-летнему юбилею С. В. Рахманинова фестиваль подготовил программу, включающую большое количество произведений композитора, как популярных, так и нечасто исполняемых. Также Денис Мацуев подготовил для земляков новую сольную программу с произведениями Шумана, Штрауса и Скрябина. Дирижёр Юрий Башмет привезёт в Иркутск авторскую версию спектакля «Фантастическая Кармен» (16+), которая прозвучит в исполнении государственного симфонического оркестра «Новая Россия».



Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» продлится до 14 сентября, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 16+.

