Там уже второй месяц нет уличного освещения
Жители бичурского села Топка пожаловались в группе «Бичура-инфо.24/7», что на улицах уже больше месяца не горят фонари. Люди поинтересовались, когда в населённом пункте, наконец, заработает наружное освещение.
- Если администрация не платила за электроэнергию, почему население должно сидеть в темноте ? Может, кто-нибудь ответит, когда у нас будет свет? – вопрошают сельчане.
Глава сельского поселения «Топкинское» Сергей Куренков уточнил, что освещение отключили в конце июля и «и не на всех улицах». Объяснил он и причину.
- Средства, запланированные на оплату электроэнергии – более 280 тысяч рублей – направили дополнительно на внутреннюю отделку библиотеки, – подчеркнул сельский глава. – Из-за несвоевременного поступления денег из дорожного фонда образовалась задолженность за уличное освещение.
Несмотря на «технические сложности», долг частично оплатили. В ближайшее время освещение, по словам Куренкова, должно появиться.
В Бурятии целое село погрузилось во тьму из-за долгов
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