Проверку уже начали сотрудники Россельхознадзора
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии начало проверку из-за выпаса коров на свалках в курортном посёлке Аршан.
Видео коров, которые ищут себе еду среди мусорных куч, опубликовали в Telegram-канале «Бабр Медиа».
«Превратили заповедную территорию в свинарник. Горы мусора скоро станут выше Саян», - говорится в сообщении.
Начата проверка по фактам нарушения ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота (приказ минсельхоза РФ от 21.10.2020 № 622). Выгул коров и их кормление в местах складирования отходов не допускается.
Управление Россельхознадзора направило запросы в муниципальное образование о владельцах животных. Подчёркивается, что ведомство будет контролировать ситуацию.
В нацпарке в Бурятии коровы пасутся на свалке
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