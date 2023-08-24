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В нацпарке в Бурятии коровы пасутся на свалке

В нацпарке в Бурятии коровы пасутся на свалке
Общество,  Фото:Бабр Медиа
Проверку уже начали сотрудники Россельхознадзора

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии начало проверку из-за выпаса коров на свалках в курортном посёлке Аршан.

Видео коров, которые ищут себе еду среди мусорных куч, опубликовали в Telegram-канале «Бабр Медиа».

«Превратили заповедную территорию в свинарник. Горы мусора скоро станут выше Саян», - говорится в сообщении.

Начата проверка по фактам нарушения ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота (приказ минсельхоза РФ от 21.10.2020 № 622). Выгул коров и их кормление в местах складирования отходов не допускается.

Управление Россельхознадзора направило запросы в муниципальное образование о владельцах животных. Подчёркивается, что ведомство будет контролировать ситуацию. 
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